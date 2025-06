Marlyse Jolidon aime voir les choses en grand ! Les grandes tablées demandent beaucoup de préparation, mais surtout, elle aime nous faire partager la cuisine qu’elle prépare lors de différentes manifestations ou marches gourmandes.

Samedi et dimanche, avec les membres de la Châti-Clic, Marlyse Jolidon prépare la salade de pommes de terre pour la fête du village de Châtillon. Elle offre ici un avant-goût et a invité RFJ à peler et couper quelques patates en rondelles. /jmp