Deux concerts pour célébrer le vingtième anniversaire du Chœur du Collège de Delémont

Le Chœur du Collège de Delémont fête ses vingt ans et donne deux concerts, vendredi et samedi à la salle de l’Atrium à Vicques. Alain Tobler, initiateur et directeur du chœur a réuni les chanteurs d’aujourd’hui, quelques anciens, et les musiciens qui suivent fidèlement le chœur depuis des années.

Pour le concert de ce vendredi, Léonard Gogniat et Sophie Burande de Carrousel vont interpréter deux chansons de leur répertoire avec le chœur, rappelant les liens d’amitiés entre le chœur et Carrousel. Les concerts du vingtième anniversaire du Chœur du Collège de Delémont auront une saveur particulière pour le directeur Alain Tobler.