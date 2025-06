Les écoliers ont pris possession du Mont-de-Coeuve

Le Mont-de-Coeuve s’est transformé en véritable ferme géante pédagogique. Environ 200 élèves de classes de 3e et 4e Harmos de tout le canton se sont réunis ce vendredi pour une journée d’école à la ferme. Différents ateliers de 10 thématiques en lien avec le monde agricole étaient proposés, comme par exemple la traite de chèvres, la confection de beurre ou encore la fabrication de petits pains. Les mollets ont aussi chauffé sur un stand où il fallait pédaler pour produire de l’huile de colza. Les activités ont été mises en place par l’association des paysannes jurassiennes dans le cadre des festivités du 50e anniversaire d’AgriJura. La présidente de l’association des paysannes jurassiennes explique que les ateliers ont été pensés pour des élèves d’environ 7-10 ans : « On essaie d’avoir un message qui soit adapté à ces âges », note Edwige Steulet qui ajoute que les élèves ont notamment pu confectionner des choses et goûter des aliments (sirops, lait de chèvre, etc.).