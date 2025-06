Le Jura accueille le premier camp pour les enfants atteints de lymphœdème

Les enfants atteints de lymphœdème ont droit à leur tout premier camp et il se tient dans le Jura. L’association LymphoSuisse propose toute une série d’activités de vendredi à lundi à Montfaucon. Des ateliers, conférences et groupes de paroles prennent place au village Reka et à l’école. Sept enfants malades entre 4 et 12 ans ainsi que leur famille venus du Jura, du Valais, de Genève ou encore de France voisine sont inscrits à cette première édition en Suisse. L’événement est dédié aux jeunes qui souffrent de lymphœdème, un dysfonctionnement du système lymphatique provoquant le gonflement de certaines parties du corps. « L’objectif de ce camp est de créer une communauté qui réunit les familles », souligne Claudia Lessert. Selon la présidente de LymphoSuisse, les participants vont échanger avec des personnes qui partagent un quotidien similaire et vont aussi côtoyer différents professionnels de la santé. Les enfants pourront apprendre « comment faire son drainage soi-même, comment les parents aider à le faire », ajoute la physiothérapeute au service angiologie du CHUV à Lausanne.