Une trottinette électrique s'enflamme à Moutier

Samedi, peu après 17h10, la Police cantonale bernoise a été informée qu'un incendie s’était déclaré dans une maison familiale de la Rue Neuve, à Moutier. Selon les informations des forces de l'ordre, il semblerait que le feu ait été causé par un problème technique sur une trottinette électrique, stockée à l’intérieur de l'appartement. L’habitant a pu sortir le véhicule de l'habitation et éteindre lui-même le feu. Arrivés sur place, les pompiers ont sécurisé les lieux. Aucune victime n'est à déplorer mais une personne a tout de même été emmenée à l’hôpital en ambulance pour un contrôle après une possible inhalation de fumée. L’incident a nécessité l’intervention de la Police cantonale bernoise, des sapeurs-pompiers du CRISM et d’une ambulance. La rue Neuve est restée fermée à la circulation pendant environ une heure. /rme