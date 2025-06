Foule et trouvailles pour la brocante à ciel ouvert de Porrentruy

Les amateurs de belles trouvailles avaient intérêt à se lever tôt ce vendredi à Porrentruy. La vieille ville s’est transformée en un vaste marché aux puces à ciel ouvert à l’occasion de la 5e Foire à la brocante. Dans les rues de la cité des princes-évêques, les stands s’enchaînent et les curieux se pressent dès l’ouverture. Ils sont plus de 100 exposants à avoir répondu à l’appel, un record pour l’événement. Un engouement qui s’explique de différentes manières selon Didier Oeuvray, organisateur de l’événement : « La beauté du lieu, le long de l’Allaine et la vieille ville. Les brocanteurs ont aussi fait des affaires les autres années et reviennent. Porrentruy paraît calme, mais dès que quelque chose y est organisé il y a plein de monde. » Malgré ce succès, Didier Oeuvray n’a pas eu besoin de refuser du monde. « On a eu des demandes de commerçants pour étendre la manifestation. On a essayé d’aller le plus loin possible pour satisfaire tout le monde. »