La musique, facteur de lien et de discorde

Comment la musique peut-elle être à la fois un facteur de lien et de discorde ? C’est la question que s’est posée Louis de Ceuninck, diplômé d’un master en ethnomusicologie à l’Université de Neuchâtel. Il a observé le fonctionnement d’une communauté de mennonites dans le Jura bernois pendant 5 mois. Il s’est notamment penché sur la place que prenaient les chants et leur choix lors des cultes et des divers événements. Dans ces conclusions, il observe notamment que l’organisation des communautés y joue un rôle. L’horizontalité de la hiérarchie fait que les membres doivent s’accorder sur le choix de la musique. Ce qui peut créer des tensions.