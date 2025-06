Les enfants roulent vite sur le pumptrack au championnat jurassien

Au niveau de la sécurité, le président de la fondation Jura Bike Park relève que « ceux qui risquent le moins, ce sont les plus petits. À 3 ans, dès qu’ils savent rouler sur une draisienne, ça va très bien ». « On s’est arrêté à 12 ans parce qu’on a vu qu’au-delà, ça commence de rouler vraiment fort et il faudrait prendre des mesures de sécurité un peu plus importantes autour de la piste. Ce n’était pas l’idée de faire une activité trop risquée » explique Arnaud Maître.

Ce dernier souligne encore que la fondation a obtenu le permis de construire pour créer le Jura Bike Park au Banné à Porrentruy. « Ce sera le plus grand Bikepark de Suisse romande et le deuxième plus grand de Suisse ! », se réjouit Arnaud Maître qui note que les prochains championnats jurassiens seront ouverts à toutes les catégories d'âge.