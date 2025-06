La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile invitée d’honneur à la Foire du Jura

La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile (FASD) va ouvrir la Foire du Jura en tant qu’invité d’honneur, annoncent ce mardi les deux organismes. À l’occasion de son 25e anniversaire, la FASD organise une conférence sur le thème du don d’organes le vendredi 17 octobre, premier jour de la Foire du Jura, à 14h. Elle sera animée par le célèbre chirurgien cardiaque jurassien René Prêtre et le docteur Franz Immer, PDG de Swisstransplant. Le moment est présenté comme une « immersion au cœur du don d’organes et des défis liés à la transplantation éclairés par le témoignage plein d’espérance d’une patiente jurassienne greffée du cœur. » La conférence a pour objectif de mettre en lumière le rôle des soins à domicile dans l’accompagnement des patients avant et après une intervention. La FASD échangera avec les visiteurs via un stand installé à l’entrée de la Halles des Expositions.



Pour son quart de siècle, l’institution prévoit aussi une « action de prévention surprise » destinée aux personnes âgées, la projection du film « Roger, mon frère », réalisé par Jean-Vital Joliat qui traite de la maladie d’Alzheimer ainsi qu’une soirée pour le personnel et les apprenants. /comm-jad