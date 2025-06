Le Château de Miécourt comme écrin des œuvres de Robert et Germaine Hainard

La Fondation des amis du Château de Miécourt (FACMI) rend hommage à un mythique couple d’artistes suisses. Elle consacre, dès le 18 juin, une exposition consacrée aux Genevois Robert et Germaine Hainard, tous les deux décédés dans les années 1990. Robert Hainard a été un pionnier dans la représentation des animaux qu’il a croqués en pleine nature aux quatre coins de l’Europe. Il était également un précurseur de la pensée écologiste moderne dans les années 1940. Robert Hainard a, par ailleurs, obtenu le titre de docteur honoris causa en sciences de l'Université de Genève en 1969. Quant à sa femme, Germaine, elle était aussi une peintre reconnue. L’exposition présentée à la FACMI rassemble une cinquantaine d’œuvres – gravures, dessins, huiles, aquarelles et sculptures – des deux artistes. Elle s’intitule « Jura sauvage » et a été réalisée en collaboration avec la Fondation Hainard qui est basée à Bernex et qui est en charge de la mise en valeur des œuvres de la famille Hainard. Son président, Pierre Baumgart, explique ainsi que Robert Hainard avait un lien particulier avec le Jura – au sens géographique du terme – qu’il considérait comme étant le lieu par excellence de « la forêt primitive ». « Robert Hainard n’avait pas connu le Jura avec le retour des loups et du lynx, mais il serait certainement très content de savoir que toutes ces bêtes reviennent en Suisse, lui qui a dû aller les chercher si loin », s’amuse Pierre Baumgart.





« Le fusil contre la paire de jumelles »

Le président de la Fondation Hainard souligne également le caractère particulièrement novateur de l’artiste genevois dans son approche de la représentation des animaux. « C’est un des premiers qui troque le fusil contre la paire de jumelles », explique Pierre Baumgart qui précise que les peintres, avant Robert Hainard, tiraient sur les animaux avant de les remettre en scène dans des milieux naturels pour les dessiner. Robert Hainard, lui, allait « au contact du vivant » et guettait les animaux pour proposer des images les plus proches possibles du réel.