Le Théâtre du Jura lève le rideau sur sa cinquième saison

Du théâtre, de la danse, du cirque ou encore de la musique : la saison 2025-2026 du Théâtre du Jura s’annonce à nouveau riche et variée. Elle a été présentée ce mardi. Une quarantaine de spectacles figurent au menu du TDJ entre les mois de septembre et juin. Comme de coutume, les responsables de l’établissement ont donc travaillé sur un programme pluridisciplinaire qui donne une belle place aux artistes jurasssiens.

Cette saison fait office de transition entre l’ancien directeur, Robert Sandoz, qui a programmé la majorité des spectacles, et le nouveau, Denis Maillefer. « On l’a fait ensemble. Symboliquement, c’est une jolie manière de passer de l’un à l’autre », explique celui qui a pris ses fonctions en janvier. La patte de Denis Maillefer se retrouve toutefois dans cette saison 2024-2025. « Il y a quelques spectacles avec des univers très personnels et singuliers. Ce qui m’intéresse, ce sont notamment des artistes qui donnent l’impression au public de ne jamais avoir vu quelque chose comme ça », souligne le nouveau directeur.