La Goule lâche le solaire pour tiers

La Société des forces électriques de La Goule (SEG) met le solaire entre parenthèse, du moins en partie. L’entreprise a décidé de transférer ses activités photovoltaïques pour tiers à inelectro, société spécialisée dans le domaine et aussi membre du groupe BKW, annonce-t-elle mercredi. La Goule entend se concentrer sur ses missions essentielles, notamment la distribution d’électricité dans sa zone de desserte. Elle s’investira également dans la gestion et le développement de ses propres installations, dont font partie la centrale photovoltaïque de Mt-Soleil et l’usine hydroélectrique de la Goule.





Un domaine de plus en plus pointu

La SEG fait face à une évolution rapide du marché et à une concurrence croissante. Elle souligne que les installations photovoltaïques modernes intégreront de plus en plus de solutions technologiquement complexes. « Ces nouveaux défis exigent une spécialisation et des ressources techniques qui s’éloignent de plus en plus des missions de base de la SEG », note-t-elle dans son communiqué.

Les projets en cours, les garanties, ainsi que le service après-vente seront assurés par inelectro dès le 1er juillet. « Cette société dispose des compétences, de l'expérience et des outils nécessaires pour accompagner ces projets dans leur pleine complexité et leur potentiel d’innovation. »

Cette réorientation stratégique touchera directement quatre personnes. La SEG leur cherchera des solutions de réaffectation au sein de l’entreprise ou du groupe, en fonction de leurs compétences et aspirations. /oza