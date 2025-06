Les lignes directrices de Jura Tourisme portent leurs fruits

Les signaux sont au vert pour Jura Tourisme par rapport à ses lignes directrices 2022-2026. L’institution a tenu ce mercredi son assemblée générale au Noirmont. Elle en a profité pour faire un point d’étape à mi-chemin sur la réalisation des objectifs de sa stratégie jusqu’en 2026. Le document vise plusieurs augmentations, notamment celle des dépenses des touristes qui viennent dans le Jura, celle de la durée et des fréquences de séjours ainsi que celle du nombre de visiteurs en particulier au printemps et en automne. Le directeur de Jura Tourisme, Guillaume Lachat, évoque un bilan « assez satisfaisant » et relève que les principaux indicateurs sont « tous positifs ». Il souligne, notamment, « une augmentation des nuitées par rapport à la période d’avant Covid ». La dynamisation du printemps et de l’automne est également réussie avec respectivement +22% et + 8% par rapport à 2019. Guillaume Lachat relève aussi que le tourisme dans le Jura a généré un chiffre d’affaires de 190 millions de francs et plus de 830 équivalents plein temps (EPT), selon les évaluations 2022 de l’Office fédéral de la statistique. Il reste toutefois du travail à accomplir notamment dans la pérennisation du travail avec la destination Jura & Trois-Lacs, le développement d’offres attractives – à l’image de la campagne « Le Jura, c’est un cadeau ! » et « réinventer l’accueil dans notre région » puisque les bureaux d’accueil de Jura Tourisme enregistrent moins de demandes mais qui sont de plus en plus précises.