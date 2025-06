Une bande-dessinée aux couleurs corses et jurassiennes

L’association Solidarité Jura-Corse sort une bande dessinée. Elle est publiée à l’occasion de Delémont’BD qui se tient ce week-end. L’œuvre est intitulée « La révolte en chemin ». Elle a été dessinée et écrite par Christian Maucler et Philippe Riat. Ce dernier était l’invité de « La Matinale » ce mercredi pour en parler. « Il s’agit d’une fiction. L’histoire parle de deux frères corses qui débarquent dans le Jura et qui rencontrent des Jurassiens autonomistes. On est en 1975 où la Question jurassienne est très chaude. On est à la veille du troisième plébiscite à Moutier. Il faut savoir qu’en Corse à quelques semaines d’intervalles, il y a eu un évènement très important, à savoir la prise de la cave de l’Aléria, un évènement tragique qui a débouché sur des violences », explique-t-il.