Cœurs de métier : Michel Grosjean

Au cœur de l’usine Vigier à Péry, sur le parking des visiteurs, d’immenses silos nous entourent. Un constat à ce stade : on se sent tout petit ici.

Notre invité s’occupe des installations électriques dans lesquelles transitent des quantités de courant astronomiques, venues directement des lignes à haute tension.

Le but : alimenter des fours et des broyeuses pour concasser la roche et en faire du ciment.

Un trousseau de clé à la main, Michel Grosjean, nous emmène pour nous faire découvrir son métier : il est chef de la métrologie, donc des contrôles sur le système électrique de la cimenterie. Autrement dit, un métier qui ne s’apprend dans aucun manuel unique, tant l’entreprise est hors norme.