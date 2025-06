Le monde de la santé s’intéresse au vieillissement de la population

Le vieillissement de la population est un débat important dans le monde de la santé. « Dès qu’on parle de couts de la santé, une des hypothèses évoquées, c’est le vieillissement démographique. On voulait donc travailler sur l’axe de la vie et de la mort et sur celui de la durabilité des soins pour les personnes âgées », explique Yannick Mercier. Une conférence de la doctoresse Sandrine Jeanneret parlera du rôle des soins palliatifs dans le futur. « Les gens deviennent de plus en plus âgés, parfois en bonne santé et parfois non. Il y a donc les questions de savoir comment répondre à cela et comment répondre aux attentes des gens qui se posent. On n’a pas une solution qui convient à tout le monde, mais on va devoir parler à des gens qui veulent se battre jusqu’au bout et à d’autres qui veulent renoncer et qui veulent qu’on les laisse partir. Cette thématique va donc se développer de plus en plus. À l’avenir, il faudra donc être un peu plus imaginatif », ajoute le docteur et président du comité d’organisation. À noter que près de 370 personnes sont inscrites à cette journée. /lge