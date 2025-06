Comptes acceptés à l’unanimité à Basse-Allaine

Réunis jeudi soir en assemblée communale, les citoyens de la commune de Basse-Allaine ont approuvé à l’unanimité les comptes 2024 qui bouclent sur un bénéfice de 82'478 francs. La soixantaine d’ayants droit présente a également accepté sans avis contraire un crédit de 410'000 francs destiné à financer les travaux d’amélioration et de rénovation du premier tronçon de la Rue des Traversains à Buix.





Plusieurs crédits et consolidations passent la rampe

Des consolidations de crédits ont aussi été approuvées par l’assemblée, à savoir 155'000 francs pour le remplacement d’une partie des compteurs d’eau et de l’achat de puces électroniques pour l’ensemble des compteurs ; 55'000 francs destinés à financer les honoraires et le logiciel pour le remplacement et la pose des nouveaux compteurs d’eau chez tous les propriétaires fonciers ; 1'513'400 francs pour le projet d’assainissement des infrastructures existantes concernant les routes de Buix et Lugnez à Montignez ; 242'500 francs pour la rénovation des places de jeux dans les 3 villages (Buix, Courtemaîche, Moutignez) ; 60'000 francs pour la rénovation des allées du cimetière de Buix. /comm-jpi