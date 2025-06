Le Canton veut agir face à la hausse des coûts de la santé

Les primes d’assurance maladie continuent de grimper dans le canton du Jura, à un rythme supérieur à la moyenne nationale. En 2025, elles ont augmenté de 8,9 %, et les projections pour 2026 annoncent une nouvelle hausse. Dans un communiqué transmis vendredi, l’État jurassien fait part de sa préoccupation et annonce plusieurs mesures pour freiner cette tendance.

Cette situation s’explique notamment par des coûts de santé élevés, particulièrement chez les personnes âgées, selon une analyse menée à partir de données des offices fédéraux de la santé publique (OFSP) et de la statistique (OFS). Le Département cantonal de l’économie et de la santé indique que le recours fréquent aux urgences par les aînés contribue fortement à ces coûts. Une meilleure prise en charge en amont, notamment par les médecins de famille, pourrait atténuer cette surcharge.

Plusieurs facteurs structurels sont avancés pour expliquer cette réalité : un revenu moyen plus bas que dans le reste du pays, une consultation trop tardive des médecins généralistes, des raisons culturelles ou encore une pénurie passée de généralistes dans le canton, bien que la situation se soit améliorée.

Pour inverser la tendance, le canton entend intensifier ses actions de prévention et promouvoir la médecine de premier recours. Parmi les pistes annoncées : le développement de projets pilotes favorisant le maintien à domicile, le renforcement des réseaux de soins et la coordination entre prestataires de santé et assureurs. Des campagnes de sensibilisation seront également menées via les organisations actives en promotion de la santé.

Enfin, une journée d’échange intitulée « États généraux » sera organisée en novembre 2025. Elle réunira les principaux acteurs du système de santé jurassien pour définir des solutions communes à moyen terme. /comm-jad