Trafic perturbé entre Delémont et Moutier

Les usagers de la route ont dû prendre leur mal en patience entre Delémont et Court ce vendredi matin. Des bouchons se sont formés et la circulation est ralentie. Les voitures sont à l’arrêt de l’entrée des Gorges de Court jusqu’à Courrendlin. La prolongation de la fermeture nocturne du tronçon de l’autoroute est à l’origine de ces perturbations. Un « problème technique a empêché le séchage » lors des travaux de marquage, selon les autorités cantonales. L'ouverture prévue à 5h ce matin n'a ainsi pas pu avoir lieu. L'OFROU et le Service des infrastructures travaillent à la résolution du problème. La réouverture du tronçon est prévue aux alentours de 10h30. /jpi-jad