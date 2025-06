Un anniversaire fêté en grande pompe pour l’Ultracourt

De nombreux spectateurs se sont déplacés pour la 20e édition de l’Ultracourt. Le festival, ouvert aux écoliers du Jura et du Jura Bernois, a fêté son anniversaire ce vendredi soir à Cinémont à Delémont. Plus de 700 élèves, enseignants, membres de familles et personnalités ont célébré deux décennies de cinéma scolaire, indiquent les organisateurs. Une officielle assurée par Martial Courtet, ministre jurassien de la Formation, de la Culture et des Sports, et Christine Häsler, conseillère d’État bernoise en charge de l’Instruction publique, qui a souligné « l’importance de l’éducation aux médias et la force du lien entre les cantons du Jura et de Berne autour de ce projet commun .» Une rétrospective des grands moments du festival a précédé la projection des films sélectionnés. Le Grand Prix a été remporté par la classe 2P de l’école primaire de Porrentruy, grâce à sa réalisation intitulée « Le Dragon ». Un film qui raconte l’aventure d’enfants à la bibliothèque lors d’un orage, où un vieux grimoire libère un dragon de glace. La classe 5PB de l’école primaire de Courroux a remporté quant à elle le Prix de la Fiction avec une réinterprétation de l’univers de Chaplin dans leur film « Les Temps modernes 2.0 ». Le Prix de l’Animation a récompensé « Diveback in time » du collège Stockmar à Porrentruy. Le Prix de la Mise en scène a été attribué à « The Monster School 1 » de la classe 7PB1 de Bassecourt. Enfin, au niveau des documentaires, ce sont les classes 3 et 4 de l’école de Tramelan qui se sont « distinguées par leur regard curieux et sensoriel sur la forêt, révélant la richesse du monde vivant à travers les yeux des enfants. » L’engagement des élèves et de leurs enseignants ainsi que la diversité des œuvres présentées ont été salués par les organisateurs. /comm-jad