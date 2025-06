Un film pour mettre en lumière la tradition du Baitchai

À la base, le Jurassien voulait faire un reportage YouTube, mais aux vues de l’engouement et de l’absence de film sur le sujet, il s’est lancé dans un film documentaire. Il s’est donc plongé dans cette aventure pour, selon lui, « montrer que ce n’est pas juste une fête où les gens reçoivent des bouteilles de vin, mais qu’il y a aussi une volonté de chasser les mauvais esprits et un côté révolutionnaire ». Forcément, en étant immergé dans le Baitchai, il a eu l’occasion de se rendre compte de l’attachement des Taignons pour cette tradition. « J’ai vu par les images et les photos d’archives qu’il y a des baitchaiteurs qui étaient présents en 1990 et qu’on retrouve en 2025. Je ne pense pas qu’il y a beaucoup de traditions où il y a des gens autant fidèles », raconte Jonathan Durrmeier. Selon lui, cette tradition pourrait être intégrée à l’UNESCO. « Si on ne sauve pas certaines traditions et bien un jour ou l’autre, elles peuvent disparaitre », affirme-t-il à une journée de l’avant-première de son film. /lge