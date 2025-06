Nouvel écrin et perspectives d’avenir pour la Maison de l’enfance de Saignelégier

La Maison de l’enfance est désormais accolée au bâtiment des Marguerites II et cette nouvelle situation géographique motive le directeur à mettre sur pied des projets intergénérationnels. « On parle de visites à Noël et peut-être de jardins communautaires. Je crois que les enfants apportent beaucoup aux personnes âgées et que les personnes âgées apportent beaucoup aux enfants », souligne Kevin Challet qui a vu les murs de l’institution grandir pour désormais accueillir 170 enfants, contre 105 en 2020 lors de sa prise de fonction. /nmy