Extinction des feux pour le Caméra Club Jura

Le Caméra Club Jura a connu toutes les évolutions techniques de la branche. « On a commencé avec le Super 8. On devait couper, coller et faire un montage. On ne voyait pas tout de suite le résultat de ce qu’on filmait. Avec l’arrivée de l’analogique qui a permis de faire des copies facilement, puis du numérique, les membres ont dû s’adapter pour continuer d’exister », explique le secrétaire-caissier de l’association, Jacques Déboeuf. Ce dernier souligne que le club a touché de nombreux domaines, couvrant par exemple des inaugurations de tunnels ou encore des matchs de football.