Delémont accueille la finale nationale d’un concours d’écriture

Ils ont été sélectionnés parmi plus de 300 jeunes Suisses âgés de 16 à 21 ans. Quelque 27 écrivaines et écrivains en herbe participent ce week-end à Delémont à la finale du concours d’écriture Linguissimo. Cette manifestation est mise sur pied depuis 2008 par le Forum Helveticum, le centre de compétences pour la compréhension culturelle et linguistique. Pour participer, les jeunes finalistes ont dû rédiger deux textes, dans deux langues nationales différentes.

Les auteurs les plus créatifs ont été invités par un jury national à participer à la finale, qui se déroule à l’auberge de jeunesse de la capitale jurassienne. Les participants, issus des quatre langues nationales, ont pris part samedi à des ateliers sur l’écriture poétique proposés par quatre experts dont le magicien romand Blake Edouardo Carreno. Ils ont ensuite dû rédiger, en tandems, des poèmes bilingues ou plurilingues avant de les présenter au jury et autres jeunes.