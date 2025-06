Une plaque en hommage à Job posée à Delémont

Une plaque commémorative est désormais dédiée à Job à Delémont. La ville et la Fondation Delémont’BD l’ont inaugurée samedi en marge de la 11e édition du festival. Le panneau rend hommage au Delémontain André Jobin décédé en octobre 2024 et co-créateur de la célèbre bande dessinée Yakari. La plaque a été posée sur la maison dans laquelle il a grandi, aujourd’hui propriété de la Banque Raiffeisen, à la place de la Gare. La ville et Delémont’BD entendent par ce geste « saluer le parcours exceptionnel d’André Jobin et exprimer leur reconnaissance à un auteur emblématique de la région ». /comm-alr