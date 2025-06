La Banque Raiffeisen Franches-Montagnes se réjouit de l’année écoulée

La Banque Raiffeisen Franches-Montagnes fait encore un peu mieux. La société bancaire a présenté vendredi dernier en assemblée générale à Saignelégier un exercice 2024 bénéficiaire à hauteur de 728'903 francs, soit un résultat meilleur de 0,5% par rapport à l’année précédente. Elle a notamment profité de créances hypothécaires et de fonds de la clientèle en augmentation de respectivement 18,6 millions de francs (+3,3%) et 11,6 millions (+2,4%). La Banque Raiffeisen des Franches-Montagnes a compté plus de 5'000 sociétaires l’an dernier et « table sur une évolution solide de ses activités » pour l’exercice en cours, écrit l’institution dans un communiqué transmis ce lundi. /comm-nmy