« On va vers une année compliquée avec les sangliers »

La chasse au sanglier a déjà repris pour les chasseurs jurassiens. Depuis début juin, il est possible de tirer les bêtes noirs de moins de 50 kg le lundi, le mercredi et le samedi à l’aube et au crépuscule, à l’extérieur des forêts. Les tirs à l’affût, comme ils sont appelés, sont autorisés à cette période depuis que les sangliers prolifèrent dans le Jura et causent d’importants dégâts dans les champs des agriculteurs. Entre décembre et mai, 296'000 francs de dommages ont déjà été enregistrés principalement dans les herbages. « Cela représente le double de l’année dernière, donc on va vers une année compliquée », indique Armaury Boillat, inspecteur de la faune à l’office de l’Environnement du Canton du Jura. La prolifération est due à des hivers cléments et à la fructification forestière.

L’Etat confie le tir du sanglier à la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (FCJC) et la dernière saison de chasse a vu l’abatage de 549 bêtes ce qui représente le troisième prélèvement le plus important après les années record en 2018 et 2019. Des tirs qui n’ont visiblement pas suffit : « Les gardes professionnels ont été mobilisés durant la nuit avec leurs auxiliaires pour tirer 12 bêtes avant le mois de juin. » /rce