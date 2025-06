Un triple coup de chance a permis d’éviter la rave-party à Soulce

« C’est un coup de chance qu’ils aient été là, mais ça se provoque. Après les tentatives de rave-party qu’on a vécu sur la commune, les habitants de Soulce sont très attentifs », salue le maire de Haute-Sorne, Eric Dobler. Miracle numéro 2, la police jurassienne réalise ce soir-là un contrôle routier aux Franches-Montagnes. « On a constaté un flux de voitures avec des plaques d’immatriculation de tous horizons », confie l’adjudant Frédéric Billieux, officier de service ce soir-là. Miracle numéro 3, « des effectifs étaient à proximité » et ont pu se rendre sur place dans un délai raisonnable, vers minuit et demi. Les fêtards n’avaient pas encore déchargé de matériel et la police parviendra à leur faire quitter le canton sans altercation.





« Il ne faut pas s’interposer, ça peut vite dégénérer »

Quasi simultanément, les noceurs investissent le site de Malleray, laissant penser qu’ils ont testé le plan A et le plan B en même temps pour maximiser leurs chances. « En revanche, on ne recommande pas des actions citoyennes comme cela s’est produit. Cela peut vite dégénérer. Le message est de ne pas chercher à s’interposer », relève l’adjudant Billieux. Le maire de Haute-Sorne Eric Dobler reconnaît que la prévention reste l’un des seuls outils à disposition. « On fait de l’information à la population et disant que lorsque vous constatez quelque chose d’anormal, il faut informer l’administration communale ou la police parce qu’il faut intervenir très vite. Une fois qu’ils sont sur place, c’est impossible de faire machine arrière. On a eu par exemple il y a quelques semaines une demande de location d’un chalet particulièrement isolé pour un anniversaire qui dure trois jours. Ça allume quelques feux rouges chez nous, on investigue et en l’occurrence on ne loue pas », explique le maire qui s’attend à quelques réactions ou questions ce soir lors du Conseil général de Haute-Sorne. La police jurassienne, qui dispose déjà d’un protocole pour faire face à ces rave-party, confie qu’une réflexion sera engagée au vu des évènements qui se sont déroulés dans le Jura bernois, sans toutefois les commenter. /jpi