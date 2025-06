Didier Spies a visité 127 églises au gré de 387 km de marche

Il retient l’église de Courtételle parmi les plus belles sur son parcours, et celle du Mont-Terri dont l’état précaire l’a attristé. Chaque journée de marche, chaque église jusqu’aux petites chapelles les plus isolées ont fait l’objet de photos et d’observations de la part de Didier Spies. « J’ai effectivement compilé pas mal d’informations. Est-ce que je vais en faire quelque chose pour la suite ? Je n’en sais pas encore grand-chose », rit Didier Spies qui a repris le travail et le cours d’une vie « normale » ce début de semaine.