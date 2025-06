Dix comptes bénéficiaires sur dix communes

À l’approche de l’été, c’est la traditionnelle période des comptes 2024 pour les communes jurassiennes. Dix communes tenaient lundi soir leur assemblée communale ou Conseil général à Haute-Sorne. Dans chacune d’entre elles, les comptes ont été soumis au vote des citoyens, ainsi que divers crédits et règlements. Avec dix exercices bénéficiaires sur dix communes, l’année 2024 a été plutôt bonne ! Tous les comptes ont été approuvés sans surprise.





Boécourt

Les comptes bouclent sur un bénéfice de 32'723 francs. Ils ont été validés par les 27 ayants droit présents qui ont aussi accepté la modification du règlement de sécurité locale ainsi que le nouveau règlement relatif aux redevances communales sur la consommation d’électricité.





Les Breuleux

Comme souvent, les comptes des Breuleux ont été portés par les rentrées fiscales des entreprises et affichent un joli bénéfice de plus de 1,2 million de francs. L’assemblée communale qui a réuni 39 citoyens a aussi accepté un crédit de 2,1 millions de francs pour la reconstruction du hangar de la voirie.





Bure

Après avoir provisionné 110'000 francs dans la réserve de politique budgétaire, la commune de Bure a présenté des comptes qui bouclent sur un bénéfice de 73'530 francs alors que le budget prévoyait un bénéfice de 90'000 francs. Les citoyens ont également approuvé lundi soir une dépense de 30'000 francs pour l’adaptation du système d’accès aux bâtiments communaux. L’assemblée a par ailleurs été informée du projet de zone 30 km/h ainsi que des aménagements réalisés sur les parcours Randos Bure (tables et bancs).





Courrendlin

La commune vadaise a également pu verser 610'000 francs dans sa réserve et affiche après cela des comptes bénéficiaires à hauteur de 21'000 francs, acceptés par les citoyens.





Fahy

Les citoyens de Fahy ont approuvé les comptes 2024 de la commune qui affichent un bénéfice de 99'021 francs. Ils ont également accepté le nouveau Plan d’aménagement local.





Fontenais

Si la commune ajoulote a bouclé l’exercice comptable avec un bénéfice de 17'714 francs, il a été nécessaire de puiser 200'000 francs dans la réserve pour y parvenir. Les comptes ont néanmoins été acceptés à l’unanimité par les 82 ayants droit présents. La modification du règlement relatif aux redevances communales sur la consommation d’électricité a aussi été approuvé. En revanche, les citoyens ont refusé par 38 voix contre 36 et 4 abstentions, après des débats nourris, un échange d’une parcelle communale qui jouxte le Banné avec une parcelle située en direction de Courgenay et future propriété de Pro Natura.





Haute-Sorne

Le Conseil général de Haute-Sorne a approuvé des comptes bénéficiaires à hauteur de près d’un million de francs.





Le Noirmont

Le village franc-montagnard décroche la palme du plus bénéfice des assemblées communales de ce lundi soir avec 3,1 millions de francs ! Ce chiffre exceptionnel s’explique par des mises à jour de rentrée fiscale et variation des années antérieures, ainsi que des rentrées exceptionnelles venant des entreprises et de gains immobiliers. « On n’en croyait pas nos yeux, mais on les a pris », se réjouit le maire Gabriel Martinoli. La trentaine de citoyens présente a également approuvé la mise en réserve forestière d’une portion de 12,62 hectares de forêt au lieu-dit Le Gripoux. De même, plusieurs dépenses et crédits pour un total de 377'000 francs ont été acceptés.





Saignelégier

L’exercice comptable a aussi été des plus réjouissants à Saignelégier avec un bénéfice de 425’729 francs, après avoir versé 2 millions dans la réserve. Un résultat expliqué par des rentrées fiscales des années antérieures, ainsi qu’un produit extraordinaire de 370'000 francs après dissolution d’une société de ligne de car Goumois-Tramelan dont la commune était actionnaire. Les ayants droit n’ont évidemment eu aucune difficulté à approuver ces comptes.





St-Brais

Le village taignon boucle un exercice comptable globalement bénéficiaire : le compte de résultat de la municipalité affiche un léger déficit de 1'626 francs, mais celui de la 1re section présente un bénéfice de 4'496 francs, tandis que celui de la 2e section boucle à zéro. Les comptes étaient présentés pour la dernière fois sous cette forme qui faisait office d’exception locale avant de passer à un modèle harmonisé. Les 17 citoyens présents à l’assemblée communale ont aussi approuvé un crédit de 210'000 francs pour la réfection du chemin du Ban, le nouveau règlement relatif à gestion des eaux de surface et la vente d’une portion de terrain pour aisance. /comm-jpi