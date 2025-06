« Ils font vivre nos communes » : jardinier à Delémont

Ils font vivre et surtout fleurir nos communes… « La Matinale » continue de vous présenter les employés communaux aux fonctions diverses et variées. Un jardinier de la capitale jurassienne, aussi responsable de la voirie, Jérémy Vogel, était invité ce mardi. La Municipalité de Delémont compte une douzaine de paysagistes et jardinier. Jérémy Vogel travaille pour la commune depuis une quinzaine d’années et affirme : « La végétation est importante pour amener de la fraîcheur au sein de nos villes, c’est aussi important pour le bien-être, c’est une carte de visite ». « Je dirais que le métier a changé comme le climat, le paysagiste doit s’adapter », ajoute-t-il, alors que la lutte contre les îlots de chaleur est désormais l’un des objectifs des jardiniers. « Le choix des arbres, la taille des arbres » sont notamment cruciaux. /mmi