Les bureaux de vote vont disparaitre à Haute-Sorne, sauf à Bassecourt

Il n’y aura plus de bureaux de vote dans les villages de Haute-Sorne, sauf à Bassecourt. Le Conseil communal a soumis un message au Conseil général qui l’a accepté lundi soir par 19 voix contre 10 et deux abstentions. L’Exécutif proposait la fermeture des bureaux de vote de Soulce, Undervelier, Courfaivre et Glovelier. Ainsi, les personnes qui souhaitent voter à l’urne pourront le faire uniquement le dimanche à Bassecourt de 10h à 12h. Cette décision est motivée par le fait que 90% des votes se font désormais par correspondance. Il y a aussi une volonté de mobiliser moins de monde lors de votations, afin de réaliser certaines économies d’argent et de temps. Le maire Eric Dobler a notamment souligné la difficulté à trouver des citoyens mobilisables pour ces journées. La population pourra désormais déposer son enveloppe dans les boites aux lettres communales jusqu’au dimanche matin. /lge