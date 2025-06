Plage des Six-Pompes: 136 représentations à La Chaux-de-Fonds

La manifestation avait accueilli environ 80'000 personnes l'an dernier et espère en recevoir autant lors de cette édition. La navette nocturne, mise en place cette année, en direction de Neuchâtel pourrait drainer davantage de public.

Météo: risque le plus élévé

"Le budget de La Plage est d'environ un million de francs, dont les 37% sont couverts par nos six bars officiels et nos stands de nourriture", a ajouté Pauline Bessire. La manifestation va assurer, comme l'an dernier, un montant minimal par session de 20% pour les artistes, qui sont payés au chapeau.

Les artistes sont ainsi mieux "couverts" en cas de pluie. Réagissant à l'évacuation de Festi'neuch à cause d'un fort orage, Pauline Bessire a expliqué qu'il est "complexe" d'évacuer un lieu ouvert.

Le protocole sécurité a été renforcé depuis la tempête de 2023 et le phénomène météorologique prévaut actuellement sur tous les autres risques. On est en lien avec un météorologue et prêt à informer rapidement le public si besoin, a précisé la directrice.