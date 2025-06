Tobias Schaller accède au Conseil communal de Val Terbi

Le Conseil communal de Val Terbi se rajeunit. La section locale Le Centre et sympathisant a désigné Tobias Schaller pour remplacer le démissionnaire Ivan Burri. L’annonce a été faite lors de la séance du Conseil général de mardi soir. Né en 1988, l’habitant de Vicques est marié et père de quatre filles. Mécanicien agricole de formation, il est actuellement employé de la République et Canton du Jura. Tobias Schaller entrera en fonction le 18 août. /emu