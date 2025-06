Un crédit-cadre pour le transfert d’unités administratives à Moutier

L’implantation de structures du Canton du Jura à Moutier se prépare à franchir une nouvelle étape. Le Gouvernement propose au Parlement un crédit-cadre de 10 millions de francs à cet effet, annoncent les autorités mardi. La somme doit permettre de mettre aux normes, d’assainir partiellement et d’adapter les bâtiments qui accueilleront les unités de l’administration cantonale jurassienne, le CEJEF et le guichet unique. La réalisation des projets s’échelonnera principalement entre 2026 et 2028. Les travaux débuteront dès le transfert effectif de Moutier en janvier 2026, en premier lieu pour les locaux qui hébergeront le Guichet unique et la police cantonale jurassienne. Ces derniers seront installés dans d’autres bâtiments de la cité prévôtoise pendant la durée du chantier, afin de « pouvoir être opérationnels début 2026 déjà », détaille la communication du Canton. Les locaux de l’actuel CEFF Artisanat seront rénovés. Les premiers apprenants suivront leur cursus à Moutier dès la rentrée scolaire d’août 2027. /comm-fco-jad