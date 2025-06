Le Spiegelberg Festival, la culture pour porte-voix

Dans cet esprit, le projet « Territoires » propose des ateliers d’écriture et de lecture ouverts aux migrants en amont du festival. Ils sont animés par Fanny Wobmann et Laurence Maître. Les trois premiers cours d’écriture ont été suivis par une dizaine de participants. En ce qui concerne la lecture, seule une personne a pu se libérer pour prendre part au premier des deux rendez-vous programmés. Ilyas Biazi est Afghan et vit au centre de l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) à Montfaucon depuis novembre. « Dès que j’ai vu les gens venir vers moi, j’ai eu envie de rester », témoigne le jeune homme de 19 ans dont la langue maternelle est le Pachtou. Pour l’autrice et comédienne Fanny Wobmann, ces ateliers sont un excellent moyen pour les migrants « de partager des moments, de ne pas être seul, de sortir de chez soi et de pouvoir pratiquer le français. » Les participants liront leurs textes en public sur la scène gratuite du village du Spiegelberg le 27 juin à 18h aux abords de la Halle-Cantine à Saignelégier.





Une ouverture sur l’intime

Lors des ateliers, les migrants écrivent et lisent des parties de leur vie. « Ce sont des souvenirs, des choses importantes pour eux comme des événements qui se sont passés dans leur enfance ou leur pays d’origine », décrit Fanny Wobmann qui ressent une grande émotion « d’avoir accès à la réalité de ces gens qu’on côtoie tous les jours, mais qu’on ne prend pas trop la peine d’écouter. »