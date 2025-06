Porrentruy présente des comptes bien meilleurs que prévu

Porrentruy a vécu une année comptable positive. Le 26 juin, le Conseil de Ville devra se prononcer sur les comptes 2024 qui affichent un bénéfice de 304'062 francs et ce, après attribution de 3 millions de francs à la réserve de politique budgétaire. Le résultat a été dévoilé aux médias ce mercredi par le Conseil municipal. Ces chiffres noirs tranchent avec ceux du budget qui prévoyaient un déficit d’environ 111'000 francs. Cette différence notable s’explique par des revenus inhabituels. L’exécutif met en avant le rattrapage du retard dans les taxations fiscales des personnes physiques et morales pour plus de 1 million de francs, et d’autres impôts pour 320'000 francs, ainsi que le bénéfice généré par les opérations immobilières au Voyeboeuf à hauteur de 950’000 francs. L’exécutif souligne aussi une bonne maîtrise des charges ordinaires ainsi que le plan de mesures PM21, notamment par la réduction d’équivalent plein-temps, qui commence à porter ses fruits avec des charges salariales inférieures de 237'000 francs par rapport au budget.





Le Conseil municipal ne veut pas s’emballer

Malgré des comptes 2024 bénéficiaires pour Porrentruy, le Conseil municipal souligne que la prudence reste de mise. En raison par exemple des coûts futurs de la rénovation du collège Stockmar, de la dissolution prochaine du fonds des sapeurs-pompiers, de la réforme RFFA qui n’est pas encore totalement mise en place ou encore de l’instabilité géopolitique mondiale et des tensions sur les marchés de l’énergie. Il rappelle aussi que, même renforcée cette année, la réserve pour politique budgétaire ne permet pas à elle seule de compenser une érosion progressive des équilibres financiers au niveau structurel. /nmy