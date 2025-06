Un récit sur l’exil remporte le Prix CEQF « La Francophonie en débat »

Le roman « Deux grands hommes et demi », de l’écrivain Diadié Dembélé a été récompensé par le Prix CEQF « La Francophonie en débat ». L’œuvre de l’auteur franco-malien interroge les trajectoires migratoires, la mémoire familiale et la transmission dans l’espace francophone via le récit d’un jeune homme malien contraint de quitter son village pour rejoindre Bamako, puis la France.

Ce prix, doté de 10'000 francs suisses, a été créé en 2021 par le Centre suisse d’études sur le Québec et la Francophonie, en partenariat avec le Canton du Jura et avec le soutien de l’entreprise horlogère Richard Mille. Ouvert aux jeunes de 18 à 35 ans, il vise à récompenser une œuvre académique ou artistique en langue française, qui questionne les relations culturelles, historiques, économiques ou sociales au sein de la Francophonie.

La remise officielle de cette distinction aura lieu dans le canton du Jura en mars 2026 à l’occasion de la Semaine de la langue française et de Francophonie. /comm-mlm