Deux Jurassiennes à l’assaut du Corsica Raid Femina

Les deux femmes, qui ont eu un véritable coup de cœur amical il y a cinq ans, n’ont pas ménagé leurs efforts pour se préparer au mieux physiquement. En effet, elles s’entrainent depuis le mois de juin 2024, et de manière encore plus rigoureuse depuis le début de l’année. « Depuis janvier, on a pris un coach privé qui nous a vraiment élaboré un programme personnalisé », explique Emmanuelle Lachat qui a concrètement vu une amélioration de sa condition physique, notamment au niveau de la course à pied. « Je maintenais vraiment des durées de course et une endurance qu’il y a six mois en arrière, je n’avais pas », avoue la femme de 42 ans et maman de deux enfants. Le coach privé avait concocté « un programme mensuel avec des entrainements à distance et on avait un fil de ce qu’on devait faire chaque semaine », détaille Line Braichet. Un bilan d’entrée et de sortie étaient aussi au programme.

L’aspect mental n’a pas été laissé de côté non plus. Il en ressort que les deux femmes sont « hyper complémentaires ! C’est vraiment notre force dans cette aventure », relève l’habitante de Montavon de 38 ans, maman de quatre enfants. Line est très dans la compétition, alors qu’Emmanuelle est plus dans le relationnel, selon le bilan fait par les deux Jurassiennes et leur coach.