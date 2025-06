La grande scène de la Braderie biennoise déménage

Dès lundi 23 juin, la Braderie biennoise commencera à prendre forme dans les rues de la cité seelandaise. Les organisateurs présentaient ce mercredi l’édition 2025, qui aura lieu du 27 au 29 juin. Un changement s’annonce particulièrement conséquent: la grande scène quittera la place centrale, à cause des travaux au Quai du Bas. Elle se déplacera à la rue Dufour et remplacera la scène des DJs, qui disparaîtra de la programmation. Cela fait plus de six mois que les organisateurs cherchaient la solution la plus adéquate pour l’emplacement de la grande scène, en collaboration avec la Ville de Bienne. Une décision qui n’empêchera pas la bonne tenue de la Braderie biennoise, rassure son président Michael Schütz.