« Cache cash », un duel entre amour et argent joué aux Nuits d’été de Milandre

Molière revisité anime les jardins de la mairie de Boncourt durant ce mois de juin. Les 13e Nuits d’été de Milandre ont pris leur quartier avec une comédie d’André Christe intitulée « Cache cash ». Le metteur en scène s’est inspiré de la fameuse pièce « L’Avare » et plonge le spectateur dans la période trouble de mai 68. Les thèmes de l’amour et de l’argent sont au cœur de l’intrigue et André Christe s’est attelé à proposer une pièce contemporaine en collaboration avec les comédiens : « L’idée était de présenter un théâtre classique modernisé, actualisé ».