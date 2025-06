Cure de jouvence pour le local du stand de tir de Rossemaison

Elle voulait marquer le coup pour ses 50 ans d’existence et a visé juste. La société de tir au petit calibre de Rossemaison a entrepris, depuis le début de l’année, une rénovation complète du local destiné aux réunions. Ce dernier est situé au-dessous du stand de tir initial. Le local, fraîchement rénové donc, peut accueillir entre 40 et 45 personnes. Il est doté des derniers aménagements modernes, comme d’une cuisine complètement équipée, d’un poêle aux pellets et d’un WC, ainsi que de toutes les commodités extérieures. La société voulait effecteur ces travaux pour faire « perdurer, pour plusieurs décennies, la jouissance pour les générations actuelles et futures dans cet endroit magique », indique le président Patrick Crétin dans un communiqué. Le local est ouvert aux membres mais peut aussi être loué à des habitants du village et de la région.