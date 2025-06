Des rats se baladent dans les rues de Bienne

Une prolifération accrue avec les températures qui augmentent

Avec le réchauffement climatique, les rats deviennent toujours plus nombreux dans les villes, c’est ce qu’indique une étude de l’Université de Richmond aux États-Unis, publié dans un article de la RTS. Selon l’étude, la présence d’îlots de chaleur amène des conditions plus favorables à la reproduction des rongeurs. L’augmentation de la taille de la population humaine et l’urbanisation sont également susceptibles de fournir davantage de déchets pour leur nourriture.

À Bienne, si la situation venait à s’aggraver et que les privés ne réagissaient pas, la ville devrait probablement intervenir.