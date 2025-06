Un projet de rénovation sur les rails pour la Résidence La Courtine

La Résidence La Courtine à Lajoux voit plus grand. L’établissement médico-social a lancé le mois dernier un projet de rénovation et d’agrandissement qui s’étalera jusqu’à l’année prochaine. Des chambres supplémentaires sont notamment en cours de réalisation dans les combles du bâtiment. La cafétéria sera, par ailleurs, agrandie l’an prochain et plusieurs salles supplémentaires aménagées au-dessus pour les résidents. Le Conseil de fondation a déposé une demande de permis de construire ce vendredi dans le Journal officiel. À terme, la Résidence La Courtine pourra accueillir 39 résidents contre 33 aujourd’hui. Le nombre de chambres doubles sera aussi réduit de dix à cinq. En comptant des rénovations déjà engagées l’an dernier, le montant global des travaux devrait atteindre plus de trois millions de francs, selon la présidente du Conseil de fondation, Fanny Gogniat. /alr