Acrobates en action dans le ciel ajoulot

Il y a du mouvement dans le ciel ajoulot ce samedi. L’aérodrome de Bressaucourt accueille une manche des cinq manches de la Hamiton Swiss Aerobatic Cup. Vingt-trois pilotes aguerris et téméraires effectuent des figures de voltiges aériennes. Parmi eux, un Ajoulot tente de profiter de sa connaissance du terrain. Christophe Theubet, membre du Groupe de vol à moteur de Porrentruy, est un passionné d’aviation de longue date. Dès son plus jeune âge, il a vu les avions atterrir tout près de chez lui à Courtedoux et obtenir une licence de pilote était une évidence pour lui. Le Jurassien de 53 ans est un amateur d‘émotions fortes : « J’aime des manèges à sensations, grimper en haut des montagnes et la voltige offre un boost d’adrénaline », avoue Christophe Theubet qui dispute des compétitions acrobatiques depuis 2019 « pour le plaisir avant tout ». Il évolue au deuxième niveau « depuis le bas » parmi les cinq que compte la voltige aérienne.