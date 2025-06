L’opéra Nabucco de Verdi s’empare de Moutier

Ecouter de l’opéra dans la région est une opportunité rare, qui ne fait pas vraiment partie des traditions. Mais tout peut évoluer, selon le directeur musical qui qualifie ce genre d’accessible à tous. « Ce n’est pas quelque chose de réservé aux élites », affirme-t-il avec conviction.

Outre l’événement en tête d’affiche qui bénéficiera de quatre représentations prévues ce samedi, dimanche, mardi et mercredi, on en retrouve de nombreux autres, comme le Boléro de Maurice Ravel en concert, de la chanson clownesque, mais aussi une conférence sur la frontière entre osmose et psychose. /oza-vfe