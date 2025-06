Un travail de maturité qui offre des cours d’autoprotection aux femmes

Organiser des stages de self-défense pour les femmes, c’est le thème du travail de maturité d’une jeune Jurassienne de Courtételle. Mais Norah Andres ne s’est pas contentée pas de l’organisation. Elle est allée chercher des sponsors et a même obtenu une bourse « Coup d’pouce » du Lions Club Delémont qui se monte à 2'000 francs. Ce financement lui permet d’offrir gratuitement les cours d’autoprotection à 22 femmes ce dimanche dans la capitale jurassienne. Des cours qui seront dispensés par des formateurs qualifiés.

L’objectif principal est de permettre à des femmes d’apprendre des outils pour se protéger. « Ça fait plusieurs années que je suis passionnée par le droit des femmes et je voulais faire quelque chose de concret », affirme Norah Andres. La citoyenne de Courtételle espère que ces stages permettront de résoudre certains problèmes d’insécurité. À 17 ans, elle peut le découvrir par elle-même : « Adolescent, on commence à sortir la nuit et on se retrouve seul dans les rues. » Les deux sessions de stage sont déjà complètes avec des participantes de tous âges. /rce