Rires et sueur pour les Jurassiens à la Fête fédérale de gymnastique

« Ça se joue avec des raquettes qui n’ont pas de manche. On a la paume de la main appuyée contre la planche et l’idée est de se faire un enchainement de passes avec ces raquettes en bois et une balle de tennis », explique le membre de la FSG Courroux-Courcelon Philippe Docourt. L’équipe vadaise a concouru dans la catégorie « 35+ » et a pu compter sur le soutien de plusieurs amis. « C’était normal que je vienne encourager les plus jeunes », sourit Pierrette Charmillot, grande habituée des Fêtes fédérales et qui a donné de la voix durant toute la partie. Au milieu des gymnastes venus de toute la Suisse, la Jurassienne Mirielle Villemin profite de ce rendez-vous à part : « C’est chouette de pouvoir partager tout cela ensemble. On l’attend la Fête fédérale et on est vraiment contents de pouvoir y participer. »