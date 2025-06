Un Bruntrutain à l’aventure pour la biodiversité

Un Jurassien parti pour faire le tour du monde se retrouve à aider à la conservation de la biodiversité. Maeko Petignat a quitté la Suisse en Novembre dernier et oeuvre depuis quatre mois sur le bateau de l’ONG Earthrace. Il effectue des patrouilles pour protéger la biodiversité au Costa Rica et au Panama, sur l’eau et dans la jungle, à bord d’un bateau japonais de la Seconde Guerre mondiale. Chat GPT l'a orienté vers cette mission, raconte celui qui dit avoir suivi son instinct.