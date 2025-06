À Moutier, un étonnant funambule dompte les fontaines

Le festival Stand’été a démarré ce week-end à Moutier. Mais à quelques dizaines de mètres de là, un autre spectacle s’offre aux passants. Depuis 6 ans, Régis Neukomm, un ancien artiste de cirque bien connu en Prévôté, exerce ses chandelles, pirouettes et autres acrobaties sur une fontaine. Pour lui, pour cultiver sa passion. Un peu de poésie dans un lieu qui lui tient à cœur. « C’est un peu comme une drogue. Quand on a fait du cirque pendant dix ans et qu’on s’arrête, ça nous manque », murmure Régis Neukomm.